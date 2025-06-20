Злотий подорожчав до гривні до максимуму
Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий оновив історичний максимум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 23 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3027 гривень за 1 злотий (+0,1132 грн).
Попередній максимум був 17 червня - 11,2760.
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,10 гривень і продають по 11,40 гривень. Курс зріс на 10 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні до максимуму із січня. Євро оновив історичний максимум.
Офіційний курс на 23 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8335 гривень за 1 долар (+0,1481 грн). Вище курс було тільки 30 січня - 41,9294.
Офіційний курс євро становитиме 48,2006 гривень за 1 євро (+0,3416 грн). Попередній максимум був 13 червня - 48,0825.
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