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Злотый подорожал к гривне

Украина, Вторник 27 мая 2025 16:09
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Злотый подорожал к гривне Фото: курс злотого вырос менее чем на 1 копейку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 28 мая 2025 года установлен на таком уровне: 11,1379 гривен за 1 злотый (+0,0010 грн).
Злотый подорожал к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,90 гривен и продают по 11,20 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд.

Официальный курс на 28 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,6758 гривен за 1 доллар (+0,1051 грн).

Официальный курс евро составит 47,3104 гривен за 1 евро (+0,0154 грн).

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