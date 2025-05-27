Злотый подорожал к гривне

Фото: курс злотого вырос менее чем на 1 копейку (Getty Images)

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 28 мая 2025 года установлен на таком уровне: 11,1379 гривен за 1 злотый (+0,0010 грн).

bank.gov.ua На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,90 гривен и продают по 11,20 гривен. Курс не изменился. НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.