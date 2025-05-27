НБУ поднимает курс доллара четвертый день подряд
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 28 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,6758 гривен за 1 доллар (+0,1051 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 47,3104 гривен за 1 евро (+0,0154 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 41,66-41,69 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,80 гривен.
Ситуация на рынке
Аналитики не ожидают существенных изменений курса доллара до конца мая. Такого мнения придерживаются в Глобус Банке, Юнекс Банке, а также в инвесткомпании ICU.
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