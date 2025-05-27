НБУ поднимает курс доллара четвертый день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 28 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,6758 гривен за 1 доллар (+0,1051 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,3104 гривен за 1 евро (+0,0154 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 41,66-41,69 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,80 гривен.