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Злотий подорожчав до гривні

Україна, Вівторок 27 травня 2025 16:09
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Злотий подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс менш ніж на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 28 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,1379 гривень за 1 злотий (+0,0010 грн).
Злотий подорожчав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,90 гривень і продають по 11,20 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Офіційний курс на 28 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6758 гривень за 1 долар (+0,1051 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,3104 гривень за 1 євро (+0,0154 грн).

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