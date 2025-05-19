Злотый подорожал к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после двух дней снижения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 20 мая 2025 года установлен на таком уровне: 10,9783 гривен за 1 злотый (+0,0531 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,05 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта резко подорожала.
Официальный курс на 20 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,576 гривен за 1 доллар (+0,0777 грн).
Официальный курс евро составит 46,8562 гривен за 1 евро (+0,4072 грн).
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