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Злотый подорожал к гривне

Украина, Понедельник 19 мая 2025 15:51
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Злотый подорожал к гривне Фото: курс злотого вырос на 5 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после двух дней снижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 20 мая 2025 года установлен на таком уровне: 10,9783 гривен за 1 злотый (+0,0531 грн).
Злотый подорожал к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,05 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта резко подорожала.

Официальный курс на 20 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,576 гривен за 1 доллар (+0,0777 грн).

Официальный курс евро составит 46,8562 гривен за 1 евро (+0,4072 грн).

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