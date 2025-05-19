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Злотий подорожчав до гривні

Україна, Понеділок 19 травня 2025 15:51
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Злотий подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс на 5 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після двох днів зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,9783 гривень за 1 злотий (+0,0531 грн).
Злотий подорожчав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,80 гривень і продають по 11,05 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта різко подорожчала.

Офіційний курс на 20 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,576 гривень за 1 долар (+0,0777 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,8562 гривень за 1 євро (+0,4072 грн).

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