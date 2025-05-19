ua en ru
Пн, 19 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Рост доллара и скачок евро: НБУ установил официальные курсы валют

Украина, Понедельник 19 мая 2025 15:41
UA EN RU
Рост доллара и скачок евро: НБУ установил официальные курсы валют Фото: курс доллара вырос на 8 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта резко подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 20 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,576 гривен за 1 доллар (+0,0777 грн).
Рост доллара и скачок евро: НБУ установил официальные курсы валют

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,8562 гривен за 1 евро (+0,4072 грн).
Рост доллара и скачок евро: НБУ установил официальные курсы валют

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 41,50-41,54 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,75 гривен.

Валютные сбережения украинцев

По данным НБУ, более трети депозитов украинцев в банках хранятся в долларах и в евро несмотря на низкие ставки.

На 1 апреля большинство вкладов было в национальной валюте: 60 млн вкладов на 892,8 млрд гривен. С начала года сумма сократилась на 6,7 млрд гривен.

В валюте было 10,4 млн вкладов на 500 млрд гривен. Сумма выросла на 7,3 млрд гривен.

По данным НБУ, в апреле средние ставки по новым депозитам граждан в банках в гривне составляют 10,6% годовых. По валютным депозитам банки предлагают всего 1,0% годовых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Трамп сегодня позвонит Путину: будет ли разговор с Зеленским
Трамп сегодня позвонит Путину: будет ли разговор с Зеленским
DAILY
Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину