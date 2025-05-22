Злотый подешевел к гривне после скачка курса
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после роста три дня подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 23 мая 2025 года установлен на таком уровне: 11,0537 гривен за 1 злотый (-0,0015 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,90 гривен и продают по 11,10 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после двух дней снижения.
Официальный курс на 23 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4999 гривен за 1 доллар (+0,0639 грн).
Официальный курс евро составит 46,9281 гривен за 1 евро (+0,0143 грн).
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