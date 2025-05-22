Злотый подешевел к гривне после скачка курса

Фото: курс злотого упал менее чем на 1 копейку (Getty Images)

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после роста три дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 23 мая 2025 года установлен на таком уровне: 11,0537 гривен за 1 злотый (-0,0015 грн).

bank.gov.ua На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,90 гривен и продают по 11,10 гривен. Курс не изменился. НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.