Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после двух дней снижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 23 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4999 гривен за 1 доллар (+0,0639 грн).

bank.gov.ua Официальный курс евро составит 46,9281 гривен за 1 евро (+0,0143 грн).

bank.gov.ua На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 41,48-41,51 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,60 гривен.