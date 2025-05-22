ua en ru
Чт, 22 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Доллар подорожал после двух дней снижения

Украина, Четверг 22 мая 2025 15:37
UA EN RU
Доллар подорожал после двух дней снижения Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после двух дней снижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 23 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4999 гривен за 1 доллар (+0,0639 грн).
Доллар подорожал после двух дней снижения

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,9281 гривен за 1 евро (+0,0143 грн).
Доллар подорожал после двух дней снижения

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 41,48-41,51 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар подорожал после двух дней снижения

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,60 гривен.

Ситуация на рынке

НБУ держит курс доллара стабильным около уровня 41,50 гривен уже в течение двух недель. С начала месяца курс также почти не изменился. Более того, курс колеблется в узком диапазоне 41,10-41,80 с начала февраля.

Аналитики ожидают, что НБУ сохранит курс на текущем уровне еще в течение нескольких месяцев, прежде чем возобновить девальвацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
США проанализируют всю помощь, выделенную Украине, - Рубио
США проанализируют всю помощь, выделенную Украине, - Рубио
DAILY
Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"