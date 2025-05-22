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Злотий подешевшав до гривні після стрибка курсу

Україна, Четвер 22 травня 2025 15:53
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Злотий подешевшав до гривні після стрибка курсу Фото: курс злотого впав менш ніж на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після зростання три дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 23 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0537 гривень за 1 злотий (-0,0015 грн).
Злотий подешевшав до гривні після стрибка курсу

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,90 гривень і продають по 11,10 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після двох днів зниження.

Офіційний курс на 23 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4999 гривень за 1 долар (+0,0639 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,9281 гривень за 1 євро (+0,0143 грн).

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