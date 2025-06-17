Злотый подешевел к гривне после максимума

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 18 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,2264 гривен за 1 злотый (-0,0496 грн).

bank.gov.ua На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 11,00 гривен и продают по 11,30 гривен. Курс не изменился НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.