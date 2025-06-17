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Злотый подешевел к гривне после максимума

Украина, Вторник 17 июня 2025 15:44
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Злотый подешевел к гривне после максимума Фото: курс злотого упал на 5 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 18 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,2264 гривен за 1 злотый (-0,0496 грн).
Злотый подешевел к гривне после максимума

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 11,00 гривен и продают по 11,30 гривен. Курс не изменился

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро остался выше уровня 48 гривен.

Официальный курс на 18 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5255 гривен за 1 доллар (-0,0051 грн).

Официальный курс евро составит 48,0159 гривен за 1 евро (-0,0516 грн).

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