ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Доллар подешевели, евро стоит дороже 48 гривен

Украина, Вторник 17 июня 2025 15:37
UA EN RU
Доллар подешевели, евро стоит дороже 48 гривен Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро остался выше уровня 48 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 18 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5255 гривен за 1 доллар (-0,0051 грн).
Доллар подешевели, евро стоит дороже 48 гривен

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,0159 гривен за 1 евро (-0,0516 грн).
Доллар подешевели, евро стоит дороже 48 гривен

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,54-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар подешевели, евро стоит дороже 48 гривен

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 48,40 гривен.

Ситуация на рынке

Как отметили в НБУ, если ранее ситуативно рос спрос населения на валюту, то давление этого фактора в последнее время ослабло.

В частности, чистая покупка валюты со стороны физических лиц в апреле-мае 2025 года была на самых низких уровнях с августа 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
Новости
Люди под завалами и работа авиации: все о последствиях атаки РФ по районам Киева
Люди под завалами и работа авиации: все о последствиях атаки РФ по районам Киева
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде