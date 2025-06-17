Доллар подешевели, евро стоит дороже 48 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро остался выше уровня 48 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 18 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5255 гривен за 1 доллар (-0,0051 грн).

bank.gov.ua Официальный курс евро составит 48,0159 гривен за 1 евро (-0,0516 грн).

bank.gov.ua На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,54-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 48,40 гривен.