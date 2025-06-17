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Злотий подешевшав до гривні після максимуму

Україна, Вівторок 17 червня 2025 15:44
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Злотий подешевшав до гривні після максимуму Фото: курс злотого впав на 5 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 18 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2264 гривень за 1 злотий (-0,0496 грн).
Злотий подешевшав до гривні після максимуму

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 11,00 гривень і продають по 11,30 гривень. Курс не змінився

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро залишився вище рівня 48 гривень.

Офіційний курс на 18 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5255 гривень за 1 долар (-0,0051 грн).

Офіційний курс євро складе 48,0159 гривень за 1 євро (-0,0516 грн).

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