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Злотый подешевел к гривне

Украина, Вторник 22 июля 2025 15:59
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Злотый подешевел к гривне Фото: курс злотого упал на 2 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после двух дней роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 23 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,4797 гривен за 1 злотый (11,4797 грн).
Злотый подешевел к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,35 гривен и продают по 11,60 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала.

Официальный курс на 23 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7653 гривен за 1 доллар (-0,0541 грн).

Официальный курс евро составит 48,8654 гривен за 1 евро (+0,0747 грн).

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