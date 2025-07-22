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Злотий подешевшав до гривні

Україна, Вівторок 22 липня 2025 15:59
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Злотий подешевшав до гривні Фото: курс злотого впав на 2 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після двох днів зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 23 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4797 гривень за 1 злотий (11,4797 грн).
Злотий подешевшав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,35 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала.

Офіційний курс на 23 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7653 гривень за 1 долар (-0,0541 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,8654 гривень за 1 євро (+0,0747 грн).

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