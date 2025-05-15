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Злотый подешевел к гривне

Украина, Четверг 15 мая 2025 15:49
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Злотый подешевел к гривне Фото: курс злотого упал на 5 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после резкого роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 15 мая 2025 года установлен на таком уровне: 10,9364 гривен за 1 злотый (-0,0451 грн).
Злотый подешевел к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,05 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 16 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4709 гривен за 1 доллар (-0,0667 грн).

Официальный курс евро составит 46,3831 гривен за 1 евро (-0,2055 грн).

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