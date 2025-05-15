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Злотий подешевшав до гривні

Україна, Четвер 15 травня 2025 15:49
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Злотий подешевшав до гривні Фото: курс злотого впав на 5 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після різкого зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,9364 гривень за 1 злотий (-0,0451 грн).
Злотий подешевшав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,80 гривень і продають по 11,05 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 16 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4709 гривень за 1 долар (-0,0667 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,3831 гривень за 1 євро (-0,2055 грн).

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