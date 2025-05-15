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НБУ снова снизил курс доллара, евро также подешевел

Украина, Четверг 15 мая 2025 15:30
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НБУ снова снизил курс доллара, евро также подешевел Фото: курс доллара упал на 6 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 16 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4709 гривен за 1 доллар (-0,0667 грн).
НБУ снова снизил курс доллара, евро также подешевел

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,3831 гривен за 1 евро (-0,2055 грн).
НБУ снова снизил курс доллара, евро также подешевел

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс снизился на 1 копейку до 41,48-41,51 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ снова снизил курс доллара, евро также подешевел

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,75 гривен.

Прогноз курса

Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес уверены в росте курса доллара в течение ближайшего года. Однако прогнозы становятся лучше.

По информации НБУ, девальвационные ожидания населения в апреле значительно улучшились - до 42,50 грн/доллар по сравнению с 43,36 грн/доллар в марте.

Финансовые аналитики в апреле 2025 года улучшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 44,75 грн/доллар. Улучшение ожиданий зафиксировано впервые с декабря 2023 года.

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