НБУ снова снизил курс доллара, евро также подешевел

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,75 гривен.

На межбанке сегодня курс снизился на 1 копейку до 41,48-41,51 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс на 16 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4709 гривен за 1 доллар (-0,0667 грн).

Прогноз курса

Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес уверены в росте курса доллара в течение ближайшего года. Однако прогнозы становятся лучше.

По информации НБУ, девальвационные ожидания населения в апреле значительно улучшились - до 42,50 грн/доллар по сравнению с 43,36 грн/доллар в марте.

Финансовые аналитики в апреле 2025 года улучшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 44,75 грн/доллар. Улучшение ожиданий зафиксировано впервые с декабря 2023 года.

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