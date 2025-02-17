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Злотый подешевел к гривне

Украина, Понедельник 17 февраля 2025 15:44
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Злотый подешевел к гривне Фото: курс злотого упал менее чем на копейку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после шести дней роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 18 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,4626 гривен за 1 злотый (-0,0035 грн).
Злотый подешевел к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,40 гривен и продают по 10,50 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 18 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5554 гривен за 1 доллар (-0,0745 грн).

Официальный курс евро составит 43,5168 гривен за 1 евро (-0,0739 грн).

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