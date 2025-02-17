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Злотий подешевшав до гривні

Україна, Понеділок 17 лютого 2025 15:44
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Злотий подешевшав до гривні Фото: курс злотого впав менш ніж на копійку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після шести днів зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 18 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,4626 гривень за 1 злотий (-0,0035 грн).
Злотий подешевшав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,40 гривень і продають по 10,50 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 18 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5554 гривень за 1 долар (-0,0745 грн).

Офіційний курс євро складе 43,5168 гривень за 1 євро (-0,0739 грн).

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