Злотий подешевшав до гривні

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після шести днів зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 18 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,4626 гривень за 1 злотий (-0,0035 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,40 гривень і продають по 10,50 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 18 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5554 гривень за 1 долар (-0,0745 грн).

Офіційний курс євро складе 43,5168 гривень за 1 євро (-0,0739 грн).