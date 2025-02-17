Курс доллара падает второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 18 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5554 гривен за 1 доллар (-0,0745 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,5168 гривен за 1 евро (-0,0739 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 41,52-41,55 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,90 гривен.

Прогноз курса

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение ближайшего года.

По информации НБУ, финансовые аналитики в январе 2025 года ухудшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 45,19 грн/доллар.

Банкиры ожидают, что куру доллара поднимется до 45,31 гривен.