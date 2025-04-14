Злотый дорожает к гривне пятый день подряд и обновил максимум

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает пятый день подряд и обновил максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 14 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 10,9732 гривен за 1 злотый (+0,0500 грн).

Предыдущий исторический максимуму был 4 апреля 2025 года - 10,9297 гривен за 1 злотый.



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На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,75 гривен и продают по 10,90 гривен. Курс вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта снова обновила исторический максимум.

Официальный курс евро составит 47,0271 гривен за 1 евро (+0,1118 грн). Предыдущий максимум был установлен 14 апреля - 46,9153 гривен за евро.

На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 41,29-41,32 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.