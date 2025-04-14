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Злотий дорожчає до гривні п'ятий день поспіль і оновив максимум

Україна, Понеділок 14 квітня 2025 15:56
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Злотий дорожчає до гривні п'ятий день поспіль і оновив максимум Фото: курс злотого зріс на 5 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає п'ятий день поспіль і оновив максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 14 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,9732 гривень за 1 злотий (+0,0500 грн).

Попередній історичний максимуму був 4 квітня 2025 року - 10,9297 гривень за 1 злотий.
Злотий дорожчає до гривні п'ятий день поспіль і оновив максимум

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,75 гривень і продають по 10,90 гривень. Курс зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта знову оновила історичний максимум.

Офіційний курс євро становитиме 47,0271 гривень за 1 євро (+0,1118 грн). Попередній максимум було встановлено 14 квітня - 46,9153 гривень за євро.

На міжбанку сьогодні курс упав на 10 копійок до 41,29-41,32 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

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