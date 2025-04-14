Доллар подешевел, евро впервые превысил отметку 47 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта снова обновила исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 15 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3153 гривен за 1 доллар (-0,0726 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,0271 гривен за 1 евро (+0,1118 грн). Предыдущий максимум был установлен 14 апреля - 46,9153 гривен за евро.



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 41,29-41,32 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 4155 гривен, курс евро вырос до 47,1 гривен.

Пара доллар-евро

Курс доллара на международном рынке падает, поскольку доверие инвесторов к мировой резервной валюте остается под вопросом после серии заявлений президента США Дональда Трампа, связанных с тарифами.

Евро стабилизировался 14 апреля на уровне 1,1359, колеблясь вблизи трехлетнего максимума. "Я думаю, мы могли бы увидеть евро на уровне 1,20 доллара где-то к концу июля, началу августа", - сказал аналитик рынка IG Тони Сикамор.

Растущая нервозность среди инвесторов по поводу владения американскими активами заставила некоторых из них избавиться от этих позиций и перевести деньги на другие рынки, включая Европу, что способствовало росту евро.