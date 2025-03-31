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Злотый дорожает к гривне второй день подряд

Украина, Понедельник 31 марта 2025 16:00
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Злотый дорожает к гривне второй день подряд Фото: курс злотого вырос на 1 копейку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 1 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 10,7160 гривен за 1 злотый (+0,0082 грн).
Злотый дорожает к гривне второй день подряд

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,70 гривен и продают по 10,80 гривен. Курс не изменился

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на первый день апреля. Доллар продолжает дешеветь.

Официальный курс на 31 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4228 гривен за 1 доллар (-0,0559 грн).

Официальный курс евро составит 44,8278 гривен за 1 евро (+0,0806 грн).

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