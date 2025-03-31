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НБУ установил официальный курс доллара на 1 апреля

Украина, Понедельник 31 марта 2025 15:55
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НБУ установил официальный курс доллара на 1 апреля Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на первый день апреля. Доллар продолжает дешеветь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 31 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4228 гривен за 1 доллар (-0,0559 грн).
НБУ установил официальный курс доллара на 1 апреля

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 44,8278 гривен за 1 евро (+0,0806 грн).
НБУ установил официальный курс доллара на 1 апреля

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,35-41,38 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ установил официальный курс доллара на 1 апреля

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,70 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в апреле курс доллара будет колебаться в диапазоне 41,5-42,3 грн/доллар, а его рост с начала года вряд ли превысит 0,7%.

По его мнению, международная стоимость доллара, геополитические обстоятельства прекращения войны лишь опосредованно могут влиять на украинский валютный рынок.

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