НБУ установил официальный курс доллара на 1 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на первый день апреля. Доллар продолжает дешеветь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 31 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4228 гривен за 1 доллар (-0,0559 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 44,8278 гривен за 1 евро (+0,0806 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,35-41,38 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,70 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в апреле курс доллара будет колебаться в диапазоне 41,5-42,3 грн/доллар, а его рост с начала года вряд ли превысит 0,7%.

По его мнению, международная стоимость доллара, геополитические обстоятельства прекращения войны лишь опосредованно могут влиять на украинский валютный рынок.