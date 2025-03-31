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Злотий дорожчає до гривні другий день поспіль

Україна, Понеділок 31 березня 2025 16:00
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Злотий дорожчає до гривні другий день поспіль Фото: курс злотого зріс на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 1 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,7160 гривень за 1 злотий (+0,0082 грн).
Злотий дорожчає до гривні другий день поспіль

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс не змінився

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні на перший день квітня. Долар продовжує дешевшати.

Офіційний курс на 31 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4228 гривень за 1 долар (-0,0559 грн).

Офіційний курс євро становитиме 44,8278 гривень за 1 євро (+0,0806 грн).

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