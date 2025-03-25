Злотый дорожает к гривне второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 26 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,8411 гривен за 1 злотый (+0,0526 грн).



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На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,70 гривен и продают по 10,80 гривен. Курс не изменился

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 26 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,6949 гривен за 1 доллар (+0,0503 грн).

Официальный курс евро составит 45,1389 гривен за 1 евро (+0,0503 грн).