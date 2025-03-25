ua en ru
Вт, 25 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Доллар дорожает: НБУ снова повысил курс

Украина, Вторник 25 марта 2025 15:34
UA EN RU
Доллар дорожает: НБУ снова повысил курс Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 26 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,6949 гривен за 1 доллар (+0,0503 грн).
Доллар дорожает: НБУ снова повысил курс

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 45,1389 гривен за 1 евро (+0,0503 грн).
Доллар дорожает: НБУ снова повысил курс

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 41,68-41,71 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар дорожает: НБУ снова повысил курс

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,90 гривен.

Изменения в курсах валют

Национальный банк Украины с 31 марта изменил подходы к определению перечня валют, к которым официальный курс гривны устанавливается ежедневно. Кроме того, отменен перечень валют для ежемесячного установления официального курса.

Вообще не будет рассчитываться курс к таким валютам, как российский рубль и белорусский рубль.

Принятые НБУ изменения не касаются официального курса гривны к доллару США. Он, как и раньше, будет рассчитываться по результатам сделок на межбанковском валютном рынке. Он обнародуется в 15:30 на следующий день.

Курс гривны к другим валютам устанавливается на основании курса доллара к этим валютам на международном рынке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
В Эр-Рияде завершились переговоры США и Украины, - СМИ
В Эр-Рияде завершились переговоры США и Украины, - СМИ
DAILY
Репортаж с позиций Третьей штурмовой: как минометчики останавливают нашествие россиян
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Репортаж с позиций Третьей штурмовой: как минометчики останавливают нашествие россиян