Доллар дорожает: НБУ снова повысил курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 26 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,6949 гривен за 1 доллар (+0,0503 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 45,1389 гривен за 1 евро (+0,0503 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 41,68-41,71 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,90 гривен.

Изменения в курсах валют

Национальный банк Украины с 31 марта изменил подходы к определению перечня валют, к которым официальный курс гривны устанавливается ежедневно. Кроме того, отменен перечень валют для ежемесячного установления официального курса.

Вообще не будет рассчитываться курс к таким валютам, как российский рубль и белорусский рубль.

Принятые НБУ изменения не касаются официального курса гривны к доллару США. Он, как и раньше, будет рассчитываться по результатам сделок на межбанковском валютном рынке. Он обнародуется в 15:30 на следующий день.

Курс гривны к другим валютам устанавливается на основании курса доллара к этим валютам на международном рынке.