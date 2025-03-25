Злотий дорожчає до гривні другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 26 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,8411 гривень за 1 злотий (+0,0526 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс не змінився

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 26 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6949 гривень за 1 долар (+0,0503 грн).

Офіційний курс євро складе 45,1389 гривень за 1 євро (+0,0503 грн).