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Злотий дорожчає до гривні другий день поспіль

Україна, Вівторок 25 березня 2025 15:44
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Злотий дорожчає до гривні другий день поспіль Фото: курс злотого зріс на 6 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 26 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,8411 гривень за 1 злотий (+0,0526 грн).
Злотий дорожчає до гривні другий день поспіль

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс не змінився

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 26 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6949 гривень за 1 долар (+0,0503 грн).

Офіційний курс євро складе 45,1389 гривень за 1 євро (+0,0503 грн).

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