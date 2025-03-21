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Злотый дешевеет к гривне третий день подряд

Украина, Пятница 21 марта 2025 15:44
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Злотый дешевеет к гривне третий день подряд Фото: курс злотого упал менее чем на 1 копейку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет третий день подряд после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,7141 гривен за 1 злотый (-0,0048 грн).
Злотый дешевеет к гривне третий день подряд

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,70 гривен и продают по 10,80 гривен. Курс не изменился

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 24 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5277 гривен за 1 доллар (-0,0133 грн).

Официальный курс евро составит 44,9807 гривен за 1 евро (-0,0207 грн).

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