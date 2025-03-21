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Злотий дешевшає до гривні третій день поспіль

Україна, П'ятниця 21 березня 2025 15:44
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Злотий дешевшає до гривні третій день поспіль Фото: курс злотого впав менш ніж на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає третій день поспіль після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 24 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,7141 гривень за 1 злотий (-0,0048 грн).
Злотий дешевшає до гривні третій день поспіль

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс не змінився

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 24 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5277 гривень за 1 долар (-0,0133 грн).

Офіційний курс євро становитиме 44,9807 гривень за 1 євро (-0,0207 грн).

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