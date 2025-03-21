Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 24 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5277 гривен за 1 доллар (-0,0133 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 44,9807 гривен за 1 евро (-0,0207 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 41,53-41,56 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,75 гривен.

Прогноз курса

Как заявил президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас, курс доллара до конца июня 2025 года будет колебаться в пределах 41,2-41,5 грн/доллар. Он прогнозирует, что, во второй половине года возможен сезонный разворот в сторону девальвации, как это традиционно происходит в Украине.

В то же время он считает, что курс не вырастет до 45 гривен, которые заложены в госбюджет Украины.