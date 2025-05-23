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Злотый дешевеет к гривне второй день подряд

Украина, Пятница 23 мая 2025 15:59
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Злотый дешевеет к гривне второй день подряд Фото: курс злотого упал на 3 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 26 мая 2025 года установлен на таком уровне: 11,026 гривен за 1 злотый (-0,0277 грн).
Злотый дешевеет к гривне второй день подряд

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,90 гривен и продают по 11,10 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 26 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5094 гривен за 1 доллар (+0,0095 грн).

Официальный курс евро составит 46,9949 гривен за 1 евро (+0,0668 грн).

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