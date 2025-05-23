НБУ повысил курс доллара, евро подорожал до 47 гривен
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 26 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5094 гривен за 1 доллар (+0,0095 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 46,9949 гривен за 1 евро (+0,0668 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки до 41,50-41,53 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,65 гривен.
Ситуация на рынке
Данные НБУ свидетельствует о резком снижении спроса на валюту.
Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в апреле 2025 года, составил 564 млн долларов. Это в 1,9 раза меньше, чем в марте.
Банки ввезли в Украину наличных долларов на 300 млн долларов, что в 2,7 раза меньше, чем в марте (801 млн долларов).
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