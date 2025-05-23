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Злотий дешевшає до гривні другий день поспіль

Україна, П'ятниця 23 травня 2025 15:59
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Злотий дешевшає до гривні другий день поспіль Фото: курс злотого впав на 3 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 26 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,026 гривень за 1 злотий (-0,0277 грн).
Злотий дешевшає до гривні другий день поспіль

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,90 гривень і продають по 11,10 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 26 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5094 гривень за 1 долар (+0,0095 грн).

Офіційний курс євро складе 46,9949 гривень за 1 євро (+0,0668 грн).

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