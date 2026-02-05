RU

Преступление против человечности: лауреат Нобелевской премии мира умирает в иранской тюрьме

Иллюстративное фото: наручники (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади объявила голодовку в иранской тюрьме.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил ее фонд в Париже в эксклюзивном заявлении для CNN.

По данным фонда, Мохаммади прибегла к голодовке в знак протеста против незаконного содержания под стражей и нечеловеческих условий в местах лишения свободы, с которыми сталкиваются политические заключенные в Иране.

Сейчас ее состояние критическое, а связь с ней полностью прервана.

Сын правозащитницы, Али Рахмани, называет происходящее с его матерью "преступлением против человечности". По его словам, режим пытается сломать женщину, которая всю жизнь посвятила миру и правам человека.

Критическое состояние и изоляция

Ситуация вокруг Мохаммади напоминает триллер с трагическим финалом. Еще бы, Наргес Мохаммади имеет серьезные проблемы с сердцем (пережила несколько приступов), позвоночником и критически высокое давление. А недавно она перенесла операцию из-за подозрения на онкологию.

С момента ареста в декабре правозащитнице разрешили только один звонок брату. Власти требуют, чтобы она врала семье о своем состоянии, но Наргес выбирает правду - и молчание в изоляции.

Мохаммади арестовали прямо на мемориальной церемонии. Теперь ей грозит в общей сложности 36 лет заключения за "пропаганду".

Почему ее боится режим

Муж лауреата, Таги Рахмани, уверен: власть боится голоса Наргес больше, чем любых санкций. Даже из тюрьмы она остается символом борьбы за права женщин и демократию в Иране.

Мировое сообщество и правозащитные организации призывают к немедленному вмешательству, ведь каждый час голодовки для женщины с таким анамнезом может стать фатальным.

 

Напомним, Иран объявил армии ЕС "террористическими организациями" после того, как главы МИД ЕС обозначили Корпус стражей исламской революции (КСИР) как "террористическую организацию".

Кстати, в последние дни и недели все больше появляется информации, что в отношении Ирана готовится новый дар США.

В связи с этим Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил сегодня, что любая атака со стороны США спровоцирует "региональную войну" на Ближнем Востоке.

