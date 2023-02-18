Дуда надеется на военный союз между Украиной и Польшей после войны

Президент Польши Анджей Дуда надеется на военный союз между его страной и Украиной. Заявил о дружбе на столетия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Дуды в интервью "Укринформ".

"Я не только вижу такую возможность, я на это надеюсь (военный союз между Украиной и Польшей, - ред.). Происходящее сейчас эта дружба, которая так прекрасно расцвела между нашими странами и нашими народами, станет дружбой на века" , - заявил президент.

В то же время Дуда добавил, что рассчитывает на то, что после победы над Россией Украина также станет частью и НАТО.