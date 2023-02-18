ua ru
Сб, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дуда надеется на военный союз между Украиной и Польшей после войны

Новина українською →
Суббота 18 февраля 2023 11:27
Дуда надеется на военный союз между Украиной и Польшей после войны Фото: Анджей Дуда, президент Польши (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Польши Анджей Дуда надеется на военный союз между его страной и Украиной. Заявил о дружбе на столетия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Дуды в интервью "Укринформ".

"Я не только вижу такую возможность, я на это надеюсь (военный союз между Украиной и Польшей, - ред.). Происходящее сейчас эта дружба, которая так прекрасно расцвела между нашими странами и нашими народами, станет дружбой на века" , - заявил президент.

В то же время Дуда добавил, что рассчитывает на то, что после победы над Россией Украина также станет частью и НАТО.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, наша страна сможет стать полноценным членом Европейского союза через два года, однако вступление в НАТО состоится уже после победы в войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Анджей Дуда Война в Украине
NEWS
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет