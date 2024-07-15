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"Сливы" из НАБУ: в Бюро завершают служебное расследование о давлении на обличителей

Киев, Понедельник 15 июля 2024 17:10
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"Сливы" из НАБУ: в Бюро завершают служебное расследование о давлении на обличителей Фото: Анастасия Радина, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Результаты одного из служебных расследований, которые проводят в НАБУ, будут известны через месяц. В Бюро должны назвать фамилии тех сотрудников, которые давили на обличителей в рамках скандала со "сливами" из Бюро.

Об этом заявила нардеп, глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина после выездного заседания комитета в НАБУ, сообщает РБК-Украина.

"Директор НАБУ (Семен Кривонос - ред.) сообщил, что существуют два служебных расследования, одно из которых должно быть закончено на протяжении недели. Потом его рассмотрят в дисциплинарной комиссии и на протяжении следующего месяца директор НАБУ примет финальное решение по применению дисциплинарных санкций, в частности и возможности увольнения тех лиц, которые причастны к давлению на обличителей и незаконных указаний детективам", - отметила нардеп.

Кривонос, по словам Радиной, также упомянул первого заместителя Бюро Гизо Углаву, который прошел детектор лжи. Как утверждает Кривонос, Углаве предлагали пройти полиграф в Бюро, но он прошел полиграф, который не имеет отношения к Бюро.

"Нас проинформировал Кривонос, что на полиграф, организованный в рамках служебного расследования, на сегодняшний день первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава не появился, вместо этого прошел полиграф самостоятельно, который был организован в каком-то другом месте, которое к НАБУ не имеет отношения", - добавила она.

Что предшествовало

В июне, после скандалов со "сливами", в НАБУ начали несколько служебных расследований по статьям о злоупотреблении служебным положением и возможном давлении на обличителей. Речь шла о сотрудниках, которые якобы сообщили о "сливах" из Бюро. В давлении на обличителей, в том числе, подозревают первого заместителя главы НАБУ Гизо Углаву.

При этом в НАБУ отказываются проводить служебное расследование по факту самих "сливов". По словам Радиной, Кривонос, отвечая на вопрос о том, почему Бюро не проводит расследование, отметил, что по этому вопросу уже начато уголовное производство.

Более детально о "сливах" из НАБУ - в материале РБК-Украина.

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НАБУ Семен Кривонос
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