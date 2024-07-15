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"Зливи" з НАБУ: у Бюро завершують службове розслідування щодо тиску на викривачів

Київ, Понеділок 15 липня 2024 17:10
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"Зливи" з НАБУ: у Бюро завершують службове розслідування щодо тиску на викривачів Фото: Анастасія Радіна, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Результати одного із службових розслідувань, які проводять у НАБУ, будуть відомі за місяць. У Бюро мають назвати прізвища тих співробітників, які тиснули на викривачів у рамках скандалу зі "зливами" з Бюро.

Про це заявила нардеп, голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна після виїзного засідання комітету в НАБУ, повідомляє РБК-Україна.

"Директор НАБУ (Семен Кривонос - ред.) повідомив, що існують два службові розслідування, одне з яких має бути закінчено протягом тижня. Потім його розглянуть у дисциплінарній комісії і протягом наступного місяця директор НАБУ ухвалить фінальне рішення щодо застосування дисциплінарних санкцій, зокрема і можливості звільнення тих осіб, які причетні до тиску на викривачів та незаконних вказівок детективам", - зазначила нардеп.

Кривонос, за словами Радіної, також згадав першого заступника Бюро Гізо Углаву, який пройшов детектор брехні. Як стверджує Кривонос, Углаві пропонували пройти поліграф у Бюро, але він пройшов поліграф, який не має відношення до Бюро.

"Нас поінформував Кривонос, що на поліграф, організований у рамках службового розслідування, на сьогоднішній день перший заступник директора НАБУ Гізо Углава не з'явився, натомість пройшов поліграф самостійно, який був організований у якомусь іншому місці, яке до НАБУ не має відношення" , - додала вона.

Що передувало

У червні, після скандалів зі "зливами", в НАБУ розпочали кілька службових розслідувань за статтями про зловживання службовим становищем та можливий тиск на викривачів. Йшлося про співробітників, які нібито повідомили про "зливи" з Бюро. У тиску на викривачів, зокрема, підозрюють першого заступника голови НАБУ Гізо Углаву.

При цьому в НАБУ відмовляються проводити службове розслідування за фактом самих "зливів". За словами Радіної, Кривонос, відповідаючи на запитання про те, чому Бюро не проводить розслідування, зазначив, що щодо цього питання вже розпочато кримінальне провадження.

Більш детально про "зливи" з НАБУ - у матеріалі РБК-Україна.

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НАБУ Семен Кривонос
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