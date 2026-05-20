RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Ливни, град и "реки" на дорогах: где будет худшая погода сегодня

07:00 20.05.2026 Ср
2 мин
Украину накроет атмосферный фронт
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 20 мая (Getty Images)

Сегодня, 20 мая, почти вся Украина окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые принесут грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалы и даже град.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Читайте также: Работают ли на самом деле народные приметы о погоде и "прогноз сурка": что говорят синоптики

По ее словам, ясной и солнечной погоды сегодня ожидать не стоит, ведь вся территория страны будет находиться в зоне действия атмосферных фронтов.

Это означает неустойчивую погоду летнего типа - с кратковременными дождями, грозами, вероятными сильными ливнями, а иногда даже со шквалами и градом.

"Только влияние западного антициклона будет тормозить интенсивность подобных процессов в западных областях Украины", - отметила синоптик.

Температура воздуха днем составит +21..+25 градусов. На востоке, в центре и большинстве южных областей, а также в Сумской и Черниговской областях прогнозируют жару до +25+28 градусов.

Немного свежее будет в западных областях, в Житомирской, Винницкой и в западных районах Черкасской области, где столбики термометров покажут +18...+22 градуса.

Погода в Киеве

В столице 20 мая также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Синоптик предупреждает о вероятности сильных коротких ливней.

"Обязательно выбирайте безопасное место для парковки автомобиля, городские стоки порой заилены, улицы могут принять вид реки", - предупредила Диденко.

Температура воздуха в Киеве днем будет держаться около +25 градусов.

Фото: карта погоды в Украине на 20 мая (facebook.com/UkrHMC)

Что дальше с погодой

По прогнозу синоптика, в конце недели температура воздуха в Украине будет постепенно снижаться.

В то же время влажная воздушная масса с кратковременными дождями пока будет оставаться над территорией страны, поэтому неустойчивая погода сохранится.

Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра уже предупреждали, что в течение ближайших дней - 19-21 мая - неустойчивую погоду в Украине будет обусловливать поле пониженного давления от циклоничности с юго-востока и юга.

Также РБК-Украина подготовило подробный прогноз погоды до конца этой недели с картами.

А еще метеорологи проанализировали погодные условия в начале месяца и объяснили, какие растения на полях, огородах и в садах оказались в зоне риска.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода в УкраинеЭкологияПогода в Киеве