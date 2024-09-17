Шпионил на оборонном заводе в Киеве: агент российской разведки получил 15 лет тюрьмы
Агента российской военной разведки (ГРУ) приговорили к 15 годам тюрьмы. Он шпионил на оборонном заводе в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.
По данным следствия, вражеским приспешником оказался 50-летний местный житель, работавший на военную разведку РФ.
Злоумышленник шпионил за перемещением украинского вооружения в направлении восточного и южного фронтов. Для выполнения вражеского задания он устроился на один из столичных заводов, который выполнял государственные оборонные заказы.
Также предатель отслеживал последствия воздушных ударов России по территории Киевской области и "сливал" соответствующую информацию российскому куратору.
Контрразведчики Службы безопасности заблаговременно разоблачили вражеского приспешника, задокументировали его разведактивность и задержали в результате спецоперации в Киеве в начале февраля 2023 года.
По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Как установило расследование, агент попал в поле зрения оккупантов через своих знакомых из России, с которыми поддерживал контакт.
Чтобы получить информацию о последствиях вражеских прилетов, фигурант ездил по городу и скрыто фотографировал поврежденные здания столицы с привязкой к местности. Полученные разведданные он мессенджером пересылал российскому куратору, который дальше "отчитывался" в российский ГРУ.
На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Приговоры агентам РФ
Напомним, ранее мы сообщали, что коллаборанта, который "сливал" российской разведке артиллерийские позиции ВСУ под Покровском, приговорили к 13 годам заключения.
Также агента военной разведки России приговорили к 15 годам заключения. Предатель "сливал" позиции украинских войск под Бахмутом Донецкой области.
На такой же срок приговорили российскую агентку, которая шпионила за Силами обороны Украины и готовила вражеский удар по штабам ВСУ в Сумской области.
Еще одну агентку российской ФСБ приговорили к 16 годам тюрьмы. Она наводила вражеские ракеты С-300 и Х-22 на Харьков.
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