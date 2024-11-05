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Готовили удары по аэродрому на Прикарпатье: трое агентов РФ получили по 13 лет тюрьмы

Вторник 05 ноября 2024 16:31
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Готовили удары по аэродрому на Прикарпатье: трое агентов РФ получили по 13 лет тюрьмы Фото: трое агентов РФ получили по 13 лет тюрьмы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Трех российских агентов приговорили к 13 годам заключения с конфискацией имущества. Они корректировали ракетные удары россиян по аэродрому в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как сообщается, сотрудники СБУ задержали злоумышленников на территории западного региона Украины в первые дни полномасштабной войны.

Приспешниками агрессора оказались трое жителей из Киева, Харькова и Запорожья, которых российская разведка завербовала еще в 2021 году.

Агенты действовали в составе группы и "замыкались" на нескольких российских кураторов, с которыми коммуникировали из-за анонимных чатов популярного мессенджера. По указанию оккупантов фигуранты должны были подготовить данные для ракетного удара по аэродрому на Прикарпатье, а после вражеской атаки "отчитываться" о ее последствиях.

Для выполнения враждебной задачи агент из Харькова действовал под видом "тревел-блогера", который с помощью дрона делал видео панорамный вид стратегического объекта и выкладывал отснятые файлы в Instagram.

Еще одна агентка - жительница Киева, накануне полномасштабного вторжения РФ поселилась вблизи аэродрома, чтобы в режиме реального времени фиксировать взлеты и посадки самолетов. Получившуюся информацию она предоставляла третьему участнику российской агентуры для пересылки разведданных оккупантам.

24 февраля 2022 г. агенты отследили последствия ракетного удара по авиаобъекту и направили соответствующую информацию российской спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали предателей, когда они готовились к "эвакуации" через западную границу.

По материалам Службы безопасности суд признал задержанных виновными по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Приговоры агентам РФ

Напомним, ранее мы сообщали, что агент российской военной разведки (ГРУ) приговорен к 15 годам тюрьмы. Он шпионил на оборонном заводе в Киеве.

Также агента военной разведки России приговорили к 15 годам заключения. Предатель "сливал" позиции украинских войск под Бахмутом Донецкой области.

На такой же срок осудили российскую агентку, которая шпионила за Силами обороны Украины и готовила вражеский удар по штабам ВСУ в Сумской области.

Еще одну агентку российской ФСБ приговорили к 16 годам тюрьмы. Она приводила вражеские ракеты С-300 и Х-22 в Харьков.

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