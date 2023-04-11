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"Помогал" ввозить наличные за "откаты". СБУ задержала чиновника Одесской таможни

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Одесса, Вторник 11 апреля 2023 14:31
"Помогал" ввозить наличные за "откаты". СБУ задержала чиновника Одесской таможни Фото: СБУ задержала чиновника Одесской таможни, который наладил систему "откатов" за ввоз в Украину наличных (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала чиновника Одесской таможни, который наладил систему "откатов" за ввоз в Украину незадекларированных наличных. За каждый "транш" он требовал до 3% от общей суммы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"На Одесской таможне ликвидирован преступный механизм получения денег за ввоз в нашу страну незадекларированных наличных денег", - говорится в сообщении.

Оказалось, что к организации "схемы" причастен старший государственный инспектор таможенного поста "Белгород-Днестровский".

"Он требовал "откаты" до 3% от общей суммы валюты, которую без декларирования завозили на таможенную территорию Украины. При его содействии через границу пытались перевезти несколько миллионов в гривневом эквиваленте", - рассказали в СБУ.

За взятку чиновник обещал дельцам беспрепятственный валютный "трафик", не вдаваясь в происхождение наличных средств.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта при получении неправомерной выгоды за "пропуск" партии незадекларированных денег. В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления, в частности проверяется причастность к этому другим работникам таможни.

Напомним, что с начала этого года это уже четвертая коррупционная схема, которую Служба безопасности ликвидировала на Одесской таможне.

Ранее правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему на Житомирской таможне. Ее организовала руководительница.

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Служба безопасности Украины
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