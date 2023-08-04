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"Зливав" дані про дислокацію ЗСУ. Мешканця Краматорська засудили до 9 років тюрми

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Краматорськ, Донецька область, П'ятниця 04 серпня 2023 10:56
"Зливав" дані про дислокацію ЗСУ. Мешканця Краматорська засудили до 9 років тюрми Фото: мешканця Краматорська засудили до 9 років тюрми, він зливав РФ дані про дислокацію ЗСУ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Мешканця Краматорська Донецької області засудили до 9 років ув'язнення за поширення інформації про розташування Збройних Сил України, яку Росія використовувала на свою користь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у березні 2023 року місцевий фотограф-аматор у месенджері Telegram переписувався з двома адміністраторами місцевих проросійських чатів, які було створено задля збору розвідданих.

Мешканець Краматорська усвідомлював, що надана інформація може потрапити до російських військових та завдати шкоди національній безпеці України, проте це його не зупиняло.

&quot;Зливав&quot; дані про дислокацію ЗСУ. Мешканця Краматорська засудили до 9 років тюрми

Інформатор надсилав фотографії місць дислокації підрозділів ЗСУ на території міста. Через деякий час по одному з таких об’єктів російська армія поцілила ракетою, що спричинило його руйнування.

Після того, як чоловіка викрили правоохоронці, він чекав на вирок під вартою.

Інформатори та агенти РФ в Україні

Нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали російського інформатора, який готував повітряні удари по залізничних мостах в Миколаєві.

СБУ затримала російського агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ у Дніпропетровській області. За кожне "завдання" місцевий мешканець отримував до 4 тисяч гривень.

Також контррозвідка Служби безпеки України у Запорізькій області затримала викладача місцевого вищого професійного училища, який коригував ракетні удари росіян по регіону.

А у Миколаєві СБУ затримала інформаторку блогера ФСБ Сергія Лебедєва, яка "злила" фото та відео з місць ворожих "прильотів". Своєю чергою, Лебедєв коригував повітряні удари по Україні.

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