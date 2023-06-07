Шпионил за боевой авиацией ВСУ под Днепром. Задержан агент РФ

СБУ задержала российского агента, который шпионил за боевой авиацией ВСУ в Днепропетровской области. За каждую "задачу" местный житель получал до 4 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Что делал агент?

Злоумышленник собирал для российских оккупантов разведданные о видах и количестве самолетов боевой авиации ВСУ, а также места их базирования и направления вылетов. Также он передавал захватчикам локации военкоматов и пытался обнаружить железнодорожные линии, задействованные для снабжения боеприпасами на фронт.

Для выполнения разведзадач выезжал на местность, где скрыто наблюдал за объектами, а также расспрашивал нужную ему информацию у людей.

Сколько денег и как получал?

По данным следствия, фигурантом является местный житель, которого в июле 2022 года завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

В поле зрения российской спецслужбы мужчина попал через один из российских Telegram-ботов, где он периодически выкладывал фото позиций украинских войск.

За каждую выполненную задачу российский агент получал от своего "куратора" из ФСБ до 4 тысяч грн. Для конспирации деньги предателю переводили с помощью криптовалютного электронного кошелька.

Разведывательная информация требовалась агрессору для подготовки серии воздушных ударов по территории региона, прежде всего для поражения стратегически важных объектов.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Задержания агентов РФ в Днепре и области

В Днепре не впервые задерживают российских агентов. Например, в январе в Днепре разоблачили российскую агентурную сеть, участники которой корректировали ракетные удары по Днепру, в том числе по объектам энергетики.

Также ранее был задержан еще один агент РФ, который "охотился" за украинской авиацией в Днепре и области. Злоумышленником оказался местный житель, которого военная разведка РФ завербовала онлайн.