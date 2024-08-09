"Сливал" артпозиции ВСУ под Покровском: агента РФ приговорили к 13 годам тюрьмы

Коллаборанта, который "сливал" российской разведке артиллерийские позиции ВСУ под Покровском, приговорили к 13 годам заключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Как установило следствие, злоумышленник "сливал" агрессору места базирования Сил обороны в Донецкой области. Больше россиян интересовали координаты опорных пунктов и огневых позиций артиллерии ВСУ на самом горячем направлении фронта - Покровском.
Так, для получения разведданных вражеский приспешник автостопом объезжал прифронтовые поселки района, где скрыто фиксировал геолокацию украинских войск.
После каждой вылазки он дистанционно "отчитывался" на российской разведке из-за "связных" - нескольких боевиков оккупационных группировок РФ, воюющих на восточном фронте. Для передачи разведданных использовал голосовые сообщения в популярном мессенджере.
Контрразведка СБУ задержала коллаборанта в результате спецоперации в Покровском районе в мае этого года.
Как установило расследование, вражеским приспешником оказался местный житель, который по собственной инициативе вышел на разведку РФ через прокремлевские Tekegram-каналы.
Во время обыска в его доме изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с оккупантами.
По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ) и назначил 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы сообщали, что агента военной разведки России приговорили к 15 годам заключения. Предатель "сливал" позиции украинских войск под Бахмутом Донецкой области.
На такой же срок приговорили российскую агентку, которая шпионила за Силами обороны Украины и готовила вражеский удар по штабам ВСУ в Сумской области.
Еще один агент российской разведки мобилизовался в ВСУ, чтобы шпионить за Силами обороны на восточном фронте. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.
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