"Зливав" артпозиції ЗСУ під Покровськом: агента РФ засудили до 13 років тюрми

Як встановило слідство, зловмисник "зливав" агресору місця базування Сил оборони у Донецькій області. Найбільше росіян цікавили координати опорних пунктів та вогневих позицій артилерії ЗСУ на найгарячішому напрямку фронту - Покровському.

Так, для отримання розвідданих ворожий поплічник автостопом об’їжджав прифронтові селища району, де приховано фіксував геолокації українських військ.

Після кожної вилазки він дистанційно "звітував" російській розвідці через "зв’язкових" - декількох бойовиків окупаційних угруповань РФ, які воюють на східному фронті. Для передачі розвідданих використовував голосові повідомлення в популярному месенджері.

Контррозвідка СБУ затримала колаборанта у результаті спецоперації в Покровському районі у травні цього року.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився місцевий житель, який з власної ініціативи вийшов на розвідку РФ через прокремлівські Tekegram-канали.

Під час обшуку в його помешканні вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами.

За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, надання збройним формування держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ) і призначив 13 років тюрми з конфіскацією майна.