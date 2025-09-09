"Сливали" персональные данные хакерам из РФ: в Киеве задержали бывших работников ГПСУ

Двое сотрудников Государственной налоговой службы собирали конфиденциальные данные из внутренней закрытой базы и передавали их своему знакомому, который за 100-300 долларов продавал ее "клиентам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Двое работников ГПСУ в возрасте 24 и 25 лет, имея доступ к закрытой служебной базе данных, несанкционированно собирали информацию о физических и юридических лицах, копировали ее и присылали 30-летнему товарищу, который продавал ее за 100-300 долларов. Последний искал "клиентов" в закрытом российском хакерском форуме на DarkNet. Оплату "продавец" принимал только на криптокошелек, а полученные средства в дальнейшем распределялись между всеми участниками сделки. Во время обысков полицейские изъяли компьютерную, мобильную технику и флеш-носители, подтверждающие незаконные операции.

Правоохранители собрали достаточно доказательств противоправной деятельности фигурантов. За утечку информации подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, недавно СБУ в Донецкой области задержала женщину, которую подозревают в сборе информации об украинских войсках для атак на Краматорском направлении.

Продавщица магазина вела разведку для российских спецслужб, снимая колонны ВСУ из окна собственного дома и узнавая координаты запасных командных пунктов и складов.

Также украинские спецслужбы задержали агента российской разведки, которая собирала данные для нового ракетного удара по Запорожью. Вражеской информаторкой оказалась бывшая работница Пенсионного фонда.