"Сливали" персональные данные хакерам из РФ: в Киеве задержали бывших работников ГПСУ

Вторник 09 сентября 2025 10:38
Фото: в Киеве задержали бывших работников ГПСУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Двое сотрудников Государственной налоговой службы собирали конфиденциальные данные из внутренней закрытой базы и передавали их своему знакомому, который за 100-300 долларов продавал ее "клиентам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Правоохранители собрали достаточно доказательств противоправной деятельности фигурантов. За утечку информации подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

Подробности дела

Двое работников ГПСУ в возрасте 24 и 25 лет, имея доступ к закрытой служебной базе данных, несанкционированно собирали информацию о физических и юридических лицах, копировали ее и присылали 30-летнему товарищу, который продавал ее за 100-300 долларов.

Последний искал "клиентов" в закрытом российском хакерском форуме на DarkNet. Оплату "продавец" принимал только на криптокошелек, а полученные средства в дальнейшем распределялись между всеми участниками сделки.

Во время обысков полицейские изъяли компьютерную, мобильную технику и флеш-носители, подтверждающие незаконные операции.

Напомним, недавно СБУ в Донецкой области задержала женщину, которую подозревают в сборе информации об украинских войсках для атак на Краматорском направлении.

Продавщица магазина вела разведку для российских спецслужб, снимая колонны ВСУ из окна собственного дома и узнавая координаты запасных командных пунктов и складов.

Также украинские спецслужбы задержали агента российской разведки, которая собирала данные для нового ракетного удара по Запорожью. Вражеской информаторкой оказалась бывшая работница Пенсионного фонда.

