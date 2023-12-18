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"Сливали" оккупантам позиции ВСУ на востоке: два информатора РФ получили приговор

Фото: коллаборанты получили приговоры за сдачу позиций ВСУ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Два российских информатора получили приговор за сотрудничество с захватчиками. Предатели "сливали" позиции сил ВСУ, охотясь на средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу, на основе которой сроки заключения получили два вражеских информатора, разведывавших места базирования и периодичность ротаций Сил обороны в Донецкой области.

"Прежде всего, злоумышленники пытались выявить возможные локации комплексов противовоздушной обороны и складов с вооружением и боеприпасами ВСУ в районах Краматорска и Славянска", - говорится в сообщении.

Кроме того, предатели собирали данные о временных интервалах между ротациями подразделений украинских войск на прифронтовой территории области.

"Развединформация требовалась оккупантам для подготовки новой серии воздушных ударов по восточному региону с применением управляемых авиабомб и дронов-камикадзе", - объясняют в СБУ.

По материалам украинской спецслужбы суд назначил вражеской информаторке ФСБ 12 лет тюрьмы. Отмечается, что она занималась предпринимательской деятельностью в Краматорске и имела родственника, тесно сотрудничающего с захватчиками на оккупированных территориях.

Именно через него женщина мессенджером передавала полученные разведданные для россиян.

Еще одним осужденным, которого приговорили к 9 годам заключения, является житель Торецка. Предатель в "удаленном режиме", по посредничеству своего друга-гранатометчика из армии РФ, передавал оккупантам развединформацию о дислокации Сил обороны на Горловском направлении.

Правоохранители задерживают коллаборантов в Украине

Недавно мы сообщали об объявлении подозрения предателю, который штурмовал позиции ВСУ на востоке Украины. Захватчики сделали из него пулеметчика.

На днях правоохранители сообщили о подозрении двум оккупантам, которые штурмовали Мариуполь и Волноваху в Донецкой области.

Кроме того, контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, разведывавшего позиции и маршруты движения ВСУ в Николаевской области и корректировавшего воздушные удары оккупантов.

Также в рамках спецоперации был задержан российский агент ФСБ в Одессе, который планировал баллотироваться в Верховную раду, чтобы шпионить для врага.

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